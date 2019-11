Bei einer Razzia im hessischen Offenbach hat die Polizei drei mutmaßliche Anhänger der IS-Miliz festgenommen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Den Männern im Alter von 21 bis 24 Jahren wird vorgeworfen, einen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet vorbereitet zu haben. Der Hauptverdächtige habe sich Grundbestandteile zur Herstellung von Sprengstoff beschafft und im Internet nach Schusswaffen gesucht. An den Festnahmen und mehreren Durchsuchungen waren rund 170 Beamte beteiligt.