Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland hat sich entsetzt darüber gezeigt, dass der Offenbacher Rabbiner Gurewitz erneut antisemitisch beleidigt wurde.

In einer Erklärung des Vorstandes heißt es, jeder Angriff auf jüdisches Leben - ob verbal, tätlich oder tödlich - sei immer ein Schock für die Juden, die in Deutschland lebten. Der Rabbiner war am Neujahrstag in der Offenbacher Innenstadt auf der Straße von einem Mann mit antisemitischen Äußerungen beschimpft worden. Der Mann, der der Polizei wegen anderer Delikte bekannt ist, zeigte dabei auch den Hitlergruß.



Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz lobte ausdrücklich die Zivilcourage der Zeugen des Vorfalls. Trotz des traurigen Anlasses sei man erfreut, dass Bürgerinnen und Bürger den Angreifer lautstark in seine Schranken verwiesen hätten.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.