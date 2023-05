Streit um TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen. In der Vorbreitung spielt die DFB-Auswahl gegen Brasilien (April 2023). (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Infantino betonte, dass er immer noch entschlossen sei, mehr Geld von den Rundfunkanstalten der größten europäischen Länder zu bekommen.

Zäher Poker um TV-Recht

Derzeit ist unklar, wer das Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland im Fernsehen übertragen wird. Seit Monaten streiten die FIFA und die großen TV-Sender in Europa um die Rechtepreise für die Frauenfußball-WM. Einem „Kicker“-Bericht zufolge haben die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten fünf Millionen Euro für die Übertragungsrechte an der Endrunde geboten.

Infantino hatte bereits höhere Angebote gefordert und damit gedroht, dass das Turnier gar nicht übertragen werden könne. Der FIFA-Präsident erläuterte auf einer Veranstaltung in Los Angeles, man wolle nur, dass der Fußball respektiert und dafür das richtige Geld gezahlt werde. Das Geld fließe nicht nur zu 100 Prozent, sondern zu 150 Prozent in die Entwicklung des Frauenfußballs.

Verhärtete Fronten

WDR-Intendant Buhrow, dessen Sender in der ARD die Federführung bei den Sportrechten hat, verteidigte die Linie der öffentlich-rechtlichen Sender. Herr Infantino trompete in der Öffentlichkeit herum und versuche, moralischen Druck auszuüben, so Buhrow. Man könne sich an einen Tisch setzen und die Sache besprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit.

Fußball-Nationaltorhüterin und ARD-Expertin Almuth Schult sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass unter den stockenden Verhandlungen vor allem die Spielerinnen leiden würden. Das, was sich der Sport auf die Fahne schreibe, respektvoll miteinander umzugehen, Fairness, sehe die Fußballerin in diesem Prozess auf beiden Seiten nicht. Kritik übte Schult auch an den Streaming-Diensten Magenta und DAZN. Sie würden sich die Förderung des Frauensports auf die Fahne schreiben, hätten aber kein Angebot für die TV-Rechte abgegeben.

Wie wichtig ist Frauenfußball?

Im Rechtepoker für die Frauen-WM sieht sich DFB-Präsident Neuendorf in einer Vermittlerrolle zwischen dem Weltverband FIFA und den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern. Er führe im Hintergrund Gespräche und wolle gerne dazu beitragen, dass wirklich ernsthafte Verhandlungen über eine Lösung stattfänden, sagte der er im Interview mit dem Sport-Informationsdienst SID. Jeder müsse sich die Frage beantworten, was es für den Fußball bedeute, wenn wir das Turnier nicht zeigen. Das käme alle Beteiligten teuer zu stehen und wäre mit einem enormen Imageverlust verbunden.