Kommt es zu einem direkten Austausch über den Ukraine-Konflikt? US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin hier während ihres Treffens in Genf am 16. Juni 2021. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Denis Balibouse)

Es sei wahrscheinlich, dass US-Präsident Biden und sein russischer Kollege Putin in naher Zukunft direkt miteinander sprechen würden, sagte US-Außenminister Blinken in Stockholm. Zuvor hatte sich der russische Vize-Außenminister Rjabkow für einen Kontakt der beiden Staatschefs ausgesprochen. Die Lage sei alarmierend, erklärte er. In welcher Form der Austausch stattfinden soll, ist noch unklar.

Die Ukraine befürchtet eine Invasion russischer Truppen. Außenminister Kuleba berichtete zuletzt von rund 115.000 russischen Soldaten an der Grenze. Die russische Führung bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.