Die russischen Angriffe in der Region Donezk in der Ukraine gehen weiter.

Wie der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mitteilte, wurden im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine feindliche Truppen und Militärtechnik getroffen. Die Verluste des Gegners beliefen sich auf 500 Tote und Verletzte, hieß es. Allerdings sprechen beide Kriegsparteien häufig von hohen Verlusten der gegnerischen Seite. Erst gestern war bekannt geworden, dass bei einem Angriff der ukrainischen Armee in der Silvesternacht eine Unterkunft russischer Soldaten in der Stadt Makijiwka in der Region Donezk zerstört wurde. Dabei wurden mindestens 63 Soldaten getötet. Die Ukraine bezifferte die gegnerischen Verluste auf 400 Tote und 300 Verletzte. Auch russische Militärblogger sprachen von mehreren hundert Opfern.

