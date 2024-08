Katar

Offenbar Fortschritte in Gaza-Gesprächen - Fortsetzung in der kommenden Woche erwartet

In die Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg soll etwas Bewegung gekommen sein. US-Präsident Biden erklärte, zwar gebe es noch keine Einigung, jedoch sei man einer Lösung näher als noch vor drei Tagen. Auch Diplomaten sprachen am Rande der Gespräche in Katars Hauptstadt Doha von "einigen Fortschritten".