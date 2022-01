Gelbes Absperrband der Polizei (dpa / EPA/MICHAEL REYNOLDS )

Die Polizei in Colleyville in der Nähe von Fort Worth teilte mit, eine Spezialeinheit sei an der Synagoge Beth Israel im Einsatz. In der Hand des Geiselnehmers wurden zunächst vier Menschen vermutet, ein Mann soll inzwischen wieder auf freiem Fuß sein. Medienberichten zufolge verlangt der Täter die Freilassung einer in den USA inhaftierten pakistanischen Wissenschaftlerin. Die Frau war 2010 wegen der Erschießung von Soldaten und FBI-Beamten schuldig gesprochen worden. Sie verbüßt in der Nähe von Fort Worth eine auf 86 Jahre angesetzte Gefängnisstrafe.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.