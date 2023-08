Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben staatlicher Medien sollen die Angriffe in der Nacht aus der Richtung der Golanhöhen erfolgt sein. Die Luftabwehr habe einige Raketen abgefangen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London meldete, die Angriffe hätten Lagerhäusern iran-treuer Milizen in der Nähe des Flughafens von Damaskus gegolten.

Israel will verhindern, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausweitet. Das israelische Militär greift daher immer wieder Einrichtungen etwa der Hisbollah im Nachbarland an.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.