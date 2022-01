Die Flagge der Ukraine. (ANATOLII STEPANOV / AFP)

Das Bildungs- und Forschungsministerium in Kiew teilte auf seiner Facebook-Seite mit, seine Webseite sei nach einer umfassenden Attacke vorübergehend abgeschaltet. Auch die Webseite des Außenministeriums konnte Berichten zufolge nicht aufgerufen werden. Am frühen Morgen seien dort zeitweise die Worte "Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten" in ukrainischer, russischer und polnischer Sprache zu lesen gewesen, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Auch die Seiten des Katastrophenschutzministeriums und des Kabinetts waren demnach nicht erreichbar. Eine auf Cyberangriffe spezialisierte Einheit bei der Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte das Energieministerium mit.

Die Cyberattacke erfolgt vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt. Mehrere diplomatische Krisengespräche in den vergangenen Tagen hatten keinen Durchbruch gebracht.

