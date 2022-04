Ein bewaffneter Mann sei in die Einrichtung in der zentralrussischen Region Uljanowsk eingedrungen und habe das Feuer eröffnet, hieß es in Medienberichten. Eine Erzieherin und zwei Kinder seien getötet worden. Anschließend habe sich der Angreifer selbst erschossen.

