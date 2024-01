Bei russischen Angriffen auf die Ukraine gab es Tote und Verletzte. (Kyiv Regional Military Administration via AP)

In der Hauptstadt Kiew sei mindestens eine Frau ums Leben gekommen, teilte die dortige Militärverwaltung mit. Zuvor hatte Bürgermeister Klitschko von neun Verletzten gesprochen. In der ostukrainischen Metropole Charkiw starben laut Behördenangaben mindestens zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Aus Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk wurden ein Toter und ein Verletzter gemeldet.

In Kiew gab es Schäden an Wohnhäusern, wie Klitschko schrieb. Auch mehrere Autos seien durch herabstürzende Trümmer in Brand geraten. In Charkiw wurde offenbar ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Rettungskräfte suchten weiter nach möglichen Überlebenden.

