Vor einem Restaurant in Stuttgart hängt ein Schild mit der Aufschrift "Liebe Gäste bei uns gilt 2G: - geimpft - genesen. Bitte halten Sie Ihre Nachweise bereit". (Marijan Murat/dpa)

Etliche strittige Passagen des Papiers seien mit Klammern versehen, hieß es. Dies gelte auch für die Frage, ob 2G-Regeln bei einer Verschärfung der Lage flächendeckend eingeführt werden sollten.

Ursprünglich hatte es in einem Beschlussentwurf geheißen, unter anderem für Innenräume, gastronomische Einrichtungen, körpernahe Dienstleistungen und Beherbergungen sollten 2G-Regeln gelten. Zudem sollen die Regelungen stärker als bisher kontrolliert werden. Im Nah- und Fernverkehr wollen sich Bund und Länder auf eine 3G-Regelung einigen. Bei Fahrantritt darf ein negativer Test demnach höchstens 24 Stunden alt sein. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gibt es allerdings noch ein konkurrierendes Beschlusspapier. Demnach soll die 2G-Regel nur "wo erforderlich" angewandt werden. Dies ist nun aber alles erstmal wieder fraglich.

Müller für 2G

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, verteidigte die in mehreren Bundesländern bereits bestehenden 2G-Beschränkungen. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er wisse nicht, was für einen guten Grund es noch geben sollte, eine Impfung abzulehnen, wenn man die Situation in den Krankenhäusern sehe. Hier gehe es nicht um eine Frage von individueller Freiheit, sondern von Gleichgültigkeit und Egoismus.

Schwesig (SPD) will 2G-plus vorschlagen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kündigte an, bei den Beratungen mit ihren Kollegen aus den anderen Ländern auch über sogenannte 2G-plus-Regeln zu sprechen. Demnach sollten für Innenbereiche, in denen viele Menschen zusammenkämen und Abstands- und Hygieneregeln schwer einzuhalten seien, nur Geimpfte und Genesene mit negativem Test zugelassen werden. So könnten weiterhin große Veranstaltungen stattfinden und zugleich die Ansteckungsgefahr verringert werden, erklärte Schwesig.

Sachsen kündigte unterdessen an, wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen wieder Kontaktbeschränkungen einzuführen. Dort dürfen sich ab Freitag Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, wie die Landesregierung in Dresden mitteilte. Ausgenommen sind Geimpfte, Genesene und Kinder bis 16 Jahre. Sachsen hat mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 742 den mit Abstand höchsten Wert aller Bundesländer.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.