USA und Russland

US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow bei einem Treffen vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine (picture alliance / Zuma/ Ron Przysucha/State Department)

In den Verhandlungen habe es bislang kein "konkretes Ergebnis" gegeben, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Sacharowa. US-Außenminister Blinken hatte gestern angekündigt, in den nächsten Tagen mit seinem Kollegen Lawrow über die Befreiung der amerikanischen Basketballerin Griner und des Ex-Soldaten Whelan zu sprechen, die derzeit in Russland festgehalten werden. Es wäre das erste Gespräch zwischen beiden Politikern seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Griner war im Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, ihr wird Drogenbesitz vorgeworfen. Whelan wurde im Dezember 2018 verhaftet und der Spionage beschuldigt. Mehrere US-Medien berichteten, dass Washington im Gegenzug bereit sei, den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But freizulassen. Blinken hatte von einem substanziellen Vorschlag Washingtons gesprochen, ohne Einzelheiten zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.