Panzer der russischen Armee bewegen sich durch eine Straße am Stadtrand von Mariupol (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Das meldet die regionale ukrainische Militärverwaltung in Lwiw. Demnach schlugen Raketen im Zentrum für Internationale Friedenssicherung und Sicherheit in Yavoriv ein. In Lwiw hatte Reporter ohne Grenzen gestern gemeinsam mit einer ukrainischen Partnerorganisation eine Anlaufstelle für Journalisten und Journalistinnen eröffnet. Diese können dort arbeiten, finanzielle oder psychologische Unterstützung bekommen und Schutz bei Angriffen suchen.

Nach ukrainischen Angaben versuchen russische Einheiten weiter, die Hafenstadt Mariupol zu stürmen. Laut dem Generalstab waren prorussische Separatisten zuletzt mit Unterstützung russischer Truppen in östliche Randbezirke der Stadt vorgestoßen. Auch das russische Verteidigungsministerium hatte die Einnahme mehrerer Stadtteile gemeldet. Heute soll erneut versucht werden, Zivilisten aus der umkämpften Stadt zu bringen. Gestern war ein Versuch gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.