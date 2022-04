Die Nachrichtenagenturen Reuters und afp berichten unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Detonationen, Flammen und dichtem Rauch in Odessa. (AP)

Der örtliche Stadtrat schrieb per Twitter, es habe mehrere Raketeneinschläge gegeben. In einigen Vierteln seien Brände entstanden. Auch ein Vertreter des ukrainischen Innenministeriums sprach von Raketenangriffen. Einige der Flugkörper seien abgefangen worden. Die Nachrichtenagenturen Reuters und afp berichten unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Detonationen, Flammen und dichtem Rauch. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte einen Raketenangriff auf eine Ölraffinerie und Treibstofftanks in der Nähe des Hafens von Odessa. Dieser ist der größte des Landes und hat eine zentrale Bedeutung für die gesamte ukrainische Wirtschaft. Bislang war lediglich die Umgebung Odessas angegriffen worden.

Die Region um die Hauptstadt Kiew ist inzwischen laut Regierungsangaben wieder unter vollständiger Kontrolle der ukrainischen Armee. In der zurückeroberten Stadt Butscha wurden demnach dutzende tote Zivilisten auf den Straßen entdeckt. Reporter von afp bestätigten die Angaben. Der dortige Bürgermeister erklärte, man habe bereits in den vergangenen Tagen fast 300 Leichen in Massengräbern beerdigen müssen. Die Menschen seien von russischen Soldaten erschossen worden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.