Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der russische General Roman Kutusow. (imago/ITAR-TASS/Yuri Smityuk)

Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurde der hochrangige Offizier Kutusow im Gebiet Luhansk getötet. Über seinen Tod hatte zuerst ein Korrespondent des russischen Staatsfernsehens berichtet. Kutusow soll gefallen sein, während er einen russischen Angriff auf eine Ortschaft nahe Popasna im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine leitete. Die ukrainische Armee war Berichten zufolge zu einem Gegenangriff übergegangen. Das ukrainische Militär erklärte, die russische Attacke sei abgewehrt worden und der Feind habe sich unter erheblichen Verlusten zurückziehen müssen. Der Gouverneur der Region Luhansk, Hajdaj, sagte, die Truppen hätten etwa die Hälfte des Stadtgebiets von Russland zurückerobert. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes haben ukrainische Soldaten mit ihren Angriffen vermutlich die Dynamik geschwächt, die die russischen Streitkräfte zuvor mit einer Konzentration ihrer Einheiten und Feuerkraft gewonnen hatten.

Die genaue Situation in Sjewjerodonezk ist aber weiter unklar. Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte heute Soldaten in der Stadt Saporischschja im Süden des Landes. Einer Mitteilung zufolge dankte er den Truppen für ihren Einsatz. Berichten zufolge wurde seit Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar eine zweistellige Zahl an russischen Generälen getötet.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.