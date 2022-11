Nach den Kundgebungen gegen die Null-Covid-Politik in vielen chinesischen Städten erhöhte die Polizei ihre Präsenz. (AP / Andy Wong)

Nach Angaben von Augenzeugen soll es dabei auch wieder zu Zusammenstößen mit Einsatzkräften der Regierung gekommen sein. In der Stadt Guangzhou wurden demnach in der Nacht Polizisten mit Gegenständen beworfen und fast ein Dutzend Männer mit gefesselten Händen abgeführt. Auch Videoaufnahmen sollen die Ereignisse zeigen. In China ist eine unabhängige Überprüfung der Ereignisse aufgrund der Zensur im Land kaum möglich.

In den vergangenen Tagen waren infolge der Null-Covid-Politik und der damit verbundenen Lockdowns landesweit Menschen auf die Straße gegangen. In den vergangenen Tagen entwickelten sich die Kundgebungen teils zu offenen Protesten gegen die Führung in Peking. Diese erhöhte daraufhin die Polizeipräsenz in den Großstädten. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von hunderten Streifenfahrzeugen und Beamten auf den Straßen Pekings und Schanghais.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.