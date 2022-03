Es handele sich um den Bürgermeister der Kleinstadt Dniprorudne, Matwjejew, teilte die Militärverwaltung des Gebiets mit.

Bereits am Freitag wurde nach ukrainischen Angaben der Bürgermeister der Stadt Melitopol, Fedorow, entführt. An seiner Stelle hätten die russischen Truppen eine moskaufreundliche Politikerin eingesetzt. Beobachter schließen nicht aus, dass Russland auch in anderen eroberten Gebieten die Verwaltung auswechselt.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.