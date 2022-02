Wer in entsprechenden Einrichtungen direkt mit vulnerablen Personen zu tun hat, muss bis Mitte März eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen können (Archivbild). (imago images / photothek / Ute Grabowsky)

Wie soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt werden?

Die Impfpflicht gilt ab Mitte März für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialysezentren, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdiensten und Pflegediensten. Beschäftigte, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von der Pflicht ausgenommen.

Bis zum 15. März müssen diese Beschäftigten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind, oder ein Attest vorlegen. Mitarbeitende, die das nicht tun, sollen von ihrem Arbeitgeber beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Die Behörde soll die betreffende Person erneut auffordern, den Nachweis vorzulegen. Eine Frist ist hierfür bislang nicht näher definiert. Neue Arbeitsverhältnisse können ab dem 16. März laut dem Gesetz nur bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises eingegangen werden.

Kann es für ungeimpfte Mitarbeitende ein Betretungsverbot geben?

Das zuständige Gesundheitsamt kann ein solches Verbot verhängen, wenn Beschäftigte keinen Nachweis über ihre Impfung oder Genesung oder ein Attest vorlegen. Die Behörde ist jedoch nicht verpflichtet, in dem Fall ein Betretungsverbot auszusprechen. Vielmehr solle individuell entschieden werden – indem Aspekte wie die aktuelle Infektionsgefahr und drohende Versorgungsengpässe in der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt werden.

Können Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen, ihren Job verlieren?

Auch das liegt in der Verantwortung des zuständigen Gesundheitsamts – es ist bei fehlender Vorlage eines Nachweises in der Lage, ein Tätigkeitsverbot zu verhängen. Genau wie bei der Entscheidung, ob ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, soll auch hierbei die Situation individuell entschieden werden. Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, dürfte es nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Regel aber zunächst zu einer Abmahnung kommen.

Hat das Gesundheitsamt einmal ein Verbot ausgesprochen, gilt es sofort – Widersprüche und Anfechtungsklagen haben keine aufschiebende Wirkung, heißt es im Gesetz. Solange das Verbot jedoch noch nicht vom Gesundheitsamt ausgesprochen ist, kann die betreffende Person grundsätzlich in der jeweiligen Einrichtung weiterbeschäftigt werden.

Einzelheiten zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen findet man im Gesetz jedoch nicht – ein Kritikpunkt einiger Unionspolitiker.

Was passiert, wenn Arbeitgeber ungeimpfte Beschäftigte weiterarbeiten lassen?

Arbeitgebern, die Personen trotz eines amtlichen Verbots weiterbeschäftigen, drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 2.500 Euro. Das gilt auch für Fälle, in denen Arbeitgeber das Gesundheitsamt nicht informieren, wenn Mitarbeitende keinen Nachweis vorlegen. Auch Beschäftigten drohen in dem Fall Bußgelder.

Was genau wird an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kritisiert?

Es sind vor allem die offenen Fragen bei der Umsetzung, die kritisiert werden. Zunächst hatte Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) angekündigt, alle Spielräume zu nutzen, um die Umsetzung „vorläufig“ auszusetzen. Der CDU-Vorsitzende Merz bekräftigte, der Bund lasse Einrichtungen und Betroffene mit den Folgen „völlig allein“. Daher habe die CDU eine Aussetzung vorgeschlagen, um Fragen zu klären.

Die Handlungsspielräume, die die Ämter bei ihren Ermessensentscheidungen bekommen sollen, seien nicht definiert, sagt auch CDU-Politiker Sorge. Der Gesundheitsexperte fordert ein bundeseinheitliches Vorgehen. Denn Unterschiede bei der Handhabung könnten dazu führen, dass viele Pflegekräfte in ein anderes Bundesland wechseln.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", es zeigten sich regionale Unterschiede, die teilweise den zeitgerechten Vollzug behinderten. "Während Sozialeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen bei ihrem Personal teilweise eine Impfquote von 97 Prozent melden, sieht dies offenbar bei vielen Einrichtungen in Bayern anders aus", erklärte Landsberg. "Entsprechendes dürfte wohl auch für einige ostdeutsche Bundesländer gelten."

Die Linke im Bundestag warnte vor möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen der ungeklärten Fragen bei der Impfpflicht.

Auch der Ärzteverband erklärte, dass die Impfpflicht so nicht umsetzbar sei. Die Vize-Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte, Bruns-Philipps, hatte am Mittwoch im RBB die Politik aufgefordert, zu prüfen, wie andere Verwaltungsstrukturen in die Bearbeitung eingebunden werden könnten. Kritik kam auch von den Gesundheitsämtern selbst: So hatten Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin angekündigt, mit der Überprüfung überfordert zu sein.

Wie reagiert die Bundesregierung auf die Vorwürfe?

Bundeskanzler Scholz (SPD) forderte die Länder auf, die gemeinsam beschlossene Impfpflicht für das Personal in Pflegeheimen und Kliniken umzusetzen. Er ließ über einen Sprecher erklären, die Regierung gehe davon aus, dass Gesetze eingehalten würden.

Betont wird jedoch auch das Ziel, dass alle an einem Strang ziehen. Das Bundesgesundheitsministerium sei derzeit mit den Ländern im Gespräch, „um eine einheitliche und pragmatische Umsetzung sicherzustellen“, sagte Vizeregierungssprecher Büchner.

Die Bundesregierung hält eine Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jedoch nach wie vor für realistisch. Das Gesetz sei „geltende Rechtslage“ und trete in seiner Wirkung am 16. März in Kraft, sagte Büchner. Er verwies auch darauf, dass Bundestag und Bundesrat dem Gesetz mit großer Mehrheit zugestimmt hätten. Der Bundestag hatte das Gesetz auch mit Stimmen der Union im Dezember beschlossen.

Das Bundesgesundheitsministerium erläuterte, den Gesundheitsämtern werde ausdrücklich ein gewisser Ermessensspielraum gelassen. Dabei gehe es um individuelle Klärungen je nach Lage in der Einrichtung etwa zu Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten auch an anderen Stellen. Dies könne der Bund nicht pauschal klären.

