In einem Offenen Brief verlangen mehr als 200 Hilfsorganisationen deutlich mehr Mittel zur Bekämpfung des Hungers in der Welt.

In 58 Ländern der Welt hätten die Menschen nicht genug zu essen, heißt es in dem Schreiben an Regierungen und Politiker. 34 Millionen seien kurz davor zu verhungern. Kriege und Konflikte verschärften die Lage, vor allem in Ländern wie Jemen, Afghanistan, Äthiopien, Südsudan, Venezuela, Nigeria und Haiti. Von den veranschlagten Hilfsgeldern in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar für dieses Jahr seien nach Angaben der UNO bislang lediglich fünf Prozent gedeckt. Wenn die internationale Hilfe nicht sofort aufgestockt werde, drohe Millionen Menschen der Hungertod.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.