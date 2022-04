Die Bundesregierung will unter anderem Flugabwehrkanonenpanzer des Typs Gepard an die Ukraine liefern. (imago / Sven Eckelkamp)

Mehrere Prominente appellieren in einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, dem russischen Präsidenten Putin dürfe kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO geliefert werden. Sie warnen vor der drohenden Gefahr eines dritten Weltkriegs. Zu den 28 Erst-Unterzeichnern gehören Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettisten und Philosophen wie Martin Walser, Reinhard Merkel, Dieter Nuhr, Reinhard Mey, Lars Eidinger und Juli Zeh. Die Bundesregierung solle alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einem Kompromiss kommen könne, der für beide Seiten akzeptabel sei. Der Aufruf soll am Vormittag auf der Website des Magazins "Emma" veröffentlicht werden und dann allgemein zur Unterzeichnung offen stehen.

Gestern hatte der Philosoph Jürgen Habermas das Vorgehen von Scholz verteidigt. Der SPD-Politiker bestehe angesichts des Risikos eines Weltenbrandes zu Recht auf politisch zu verantwortende Schritte, schrieb er in der "Süddeutschen Zeitung". In Deutschland sei ein schriller, von Pressestimmen geschürter Meinungskampf über Art und Ausmaß militärischer Hilfe ausgebrochen, kritisierte Habermas. - Scholz selbst warf Putin in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" vor, das Prinzip der Demokratie bekämpfen zu wollen. Putins Krieg richte sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Werte wie Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde.

