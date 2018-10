Offener Brief Britische Musiker fordern Brexit-Aus

"Wir sind dabei, einen riesigen Fehler zu machen", heißt es in einem Protestbrief von britischen Künstlern an Premierministerin May. Dem Ruf von Bob Geldof sind Musiker wie Rita Ora und Ed Sheeran gefolgt. Die Sprache dieses Briefes sei zutiefst chauvinistisch, sagte der Musikkritiker Robert Rotifer im Dlf.

Robert Rotifer im Gespräch mit Adalbert Siniwaski

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek