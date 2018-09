Wissenschaftler sowie Vertreter von Gedenk- und Bildungsstätten haben eine Überprüfung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung gefordert.

Der offene Brief an Bundesinnenminister Seehofer wurde unter anderem von Holocaustforschern, Vertretern des Zentralrats der Juden in Deutschland, des Internationalen Auschwitz-Komitees und des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma unterzeichnet. Darin heißt es, man wehre sich entschieden dagegen, dass aus Steuergeldern eine Stiftung finanziert werde, die ein Geschichtsbild proklamiere, das NS-Verbrechen verharmlose. Begründet wurde das unter anderem mit einem Tweet des Kuratoriumsvorsitzenden Otte. Er hatte im Zusammenhang mit Chemnitz gefragt, ob die - Zitat - "medial völlig verzerrt dargestellten Vorfälle zum neuen Reichstagsbrand, zum Auftakt der offiziellen Verfolgung politisch Andersdenkender" würden.



Initiiert wurde die Online-Petition von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.