Richard Gutjahr hat seine 22-jährige Tätigkeit als freier Mitarbeier beim Bayerischen Rundfunk (BR) beendet.

Der Journalist begründet seinen Schritt in einem Offenen Brief an den Intendanten, dem er fehlende Unterstützung vorwirft. Hintergrund sind rechte Hetze und Anfeindungen von Verschwörungstheoretikern, denen sich Gutjahr seit mehreren Jahren im Internet ausgesetzt sieht. Der Journalist beschreibt in dem Brief, dass er sich erfolglos mit der Bitte um juristische Unterstützung an den BR-Intendanten Ulrich Wilhelm gewandt habe. Erst nachdem Gutjahr den Rundfunkrat informiert habe, sei ihm finanzielle Unterstützung gewährt worden, allerdings nicht einmal in Höhe eines Monatsgehalts.



Gegenüber dem Kontrollgremium des BR habe Wilhelm jedoch behauptet, Gutjahrs Prozesskosten seien beglichen worden. Der Journalist wirft Wilhelm daher vor, das Gremium getäuscht und belogen zu haben. Zudem seien Wilhelms jüngste Aussagen über die Verantwortung des BR in Zeiten von Fake News und Hate Speech nur "schwer zu ertragen" gewesen, so Gutjahr.

"...ist alles so fucking bitter"

Im Internet erfährt Gutjahr für seinen Offenen Brief Zustimmung und Mitgefühl. Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz hat getwittert, der Brief zeige, "welchen persönlichen Bedrohungen Journalisten durch Rechtsextremisten ausgesetzt sind - und wie sehr sie unser aller Solidarität brauchen". Der Chefredakteur der "Frankfurter Rundschau" meint, "das sieht anders als die WDR-Oma nach einem tatsächlichen Skandal aus".



Auch die Netzaktivistin und Bloggerin Katharina Nocun spricht von einem "Skandal". Die Autorin und Kolumnistin Margarete Stokowski twitterte, "es tut mir so leid das zu lesen und ist alles so fucking bitter". Die österreichische Journalistin Ingrid Brodnig ergänzte, Gutjahr habe "die Hölle von beleidigenden und bedrohlichen Kommentaren durchgemacht und hätte vollen Rückhalt verdient".