Zahlreiche Spitzenpolitikerinnen aus aller Welt warnen vor einer wachsenden Geringschätzung der Frauenrechte.

Die britische Zeitung "Guardian" berichtet über einen offenen Brief, den mehr als 30 Frauen unterschrieben haben. Darunter die frühere argentinische Außenministerin Malcorra, die äthiopische Präsidentin Zewde und die frühere irische Präsidentin Robinson. Malcorra sagte, in einer Reihe von Ländern fühle sich die etablierte Macht offensichtlich davon bedroht, dass Frauen zunehmend an Respekt gewönnen. Es gebe sogar einen Rückschlag für die Frauenrechte, etwa in Ländern, wo der Populismus - wie sie sagte - Machotypen an die Macht gebracht habe. Als Beispiele nannte sie Brasilien, die Philippinen, Italien und Teile von Osteuropa.