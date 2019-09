Offener Brief

Mehr als 100 Staatsrechtler haben in einem Offenen Brief an den Bundestag appelliert, das Wahlgesetz zu reformieren und die Zahl der Abgeordneten deutlich zu reduzieren.

Die gewaltige Größe des Bundestags mit 709 Mitgliedern beeinträchtige seine Funktion und bewirke unnötige Zusatzkosten, heißt es in dem Schreiben, von dem die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die zahlreichen Überhang- und Ausgleichsmandate bewirkten, dass derzeit 111 Abgeordnete mehr im Parlament säßen, als das Bundeswahlgesetz vorsehe. Werde das Wahlrecht nicht angepasst, könnten es nach der nächsten Wahl sogar mehr als 800 Abgeordnete werden. Es gebe bereits Reformvorschläge, die ohne eine aufwendige Änderung der Wahlkreise auskämen und deshalb zügig realisiert werden könnten.