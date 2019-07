Eine Gruppe kubanischer Künstler, Akademiker und Oppositioneller hat die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, gebeten, das Land zu besuchen.

In einem offenen Brief beklagen die mehr als 600 Unterzeichner, dass die in der Verfassung des Landes garantierte Bewegungsfreiheit nicht respektiert werde. Auch die Versammlungs-, Organisations- und Meinungsfreiheit sei nicht gewährleistet. Dies sei illegal, hieß es in dem Schreiben. Die Einladung erfolgt wenige Wochen, nachdem Bachelets Büro Anfang Juli einen Bericht über die Menschenrechtssituation in Venezuela veröffentlicht hat.