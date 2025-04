Parlamentswahl in Kanada

Offenes Rennen zwischen Liberalen und Konservativen

In Kanada wird heute ein neues Parlament gewählt. Die Liberale Partei von Premierminister Carney hat stark aufgeholt und liegt in einigen Umfragen wieder vor den Konservativen von Herausforderer Poilievre. Im Januar hatte der damalige Premier Trudeau seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef angekündigt, weil die Zustimmung zu den Liberalen in Umfragen nur noch bei 20 Prozent lag.