Angesichts der erwarteten Offensive auf die syrische Rebellenhochburg Idlib kommt am Freitag der UNO-Sicherheitsrat zu Beratungen zusammen. Wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, mitteilte, habe sie das Treffen anberaumt, um die Gefahr eines Chemiewaffeneinsatzes durch die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen zu diskutieren.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Trump den syrischen Machthaber Assad vor dem Einsatz von Chemiewaffen gewarnt. In diesem Falle würden die USA und ihre Verbündeten schnell und in angemessener Weise reagieren, hieß es aus dem Weißen Haus.



Die Provinz Idlib ist das letzte große Gebiet, das noch von Rebellen beherrscht wird. Dort halten sich nach Schätzungen auch drei Millionen Zivilisten auf, darunter etwa eine Million Kinder. Dennoch rückt eine Offensive syrischer Regierungstruppen offenbar immer näher. Berichten zufolge gibt es bereits Luftangriffe auf Ziele am Rand der Region.