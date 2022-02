Krieg in der Ukraine Offensive gegen Kiew geht weiter

Aus der Ukraine werden weiter schwere Gefechte gemeldet. In der Nacht griff die russische Armee nach ukrainischen Angaben wieder Ziele in der Haupstadt Kiew an. Auch aus der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes werden wieder Explosionen gemeldet.

28.02.2022