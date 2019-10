Deutschland und Frankreich haben die Militäroffensive der Türkei im Norden Syriens verurteilt. US-Präsident Donald Trump sieht weiterhin keine militärische Verantwortung der USA in dem Konflikt. Und die Türkei wirbt bei den Nato-Partnern um Verständnis.

Die deutsche und französische Regierungen riefen in Toulouse in einer gemeinsamen Erklärung die Türkei zur Abkehr von ihrem Kurs auf. Sie erinnerten die Türkei an ihre Verpflichtungen nach internationalem Recht, einschließlich des humanitären Völkerrechts. Die neuerlichen bewaffneten Feindseligkeiten im Nordosten hätten das Potenzial, die Stabilität in der Region zu untergraben. In Toulouse findet zur Zeit der deutsch-französische Ministerrat statt.



Die USA haben unterdesssen das türkische Militär wegen der Offensive in Syrien weitgehend aus der internationalen Anti-IS-Koalition ausgeschlossen. Wie der SPIEGEL berichtet, bekommt die Türkei keine Informationen von Aufklärungsflügen mehr. Aus deutschen Militärkreisen wurde der Schritt bestätigt. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Ankara die Erkenntnisse für den Kampf gegen die Kurden nutzen könnte.



Seit dem Rückzug von US-Truppen aus Nordsyrien hat die syrische Armee Berichten zufolge mehrere Militärstützpunkte in der Region eingenommen. So ist etwa die Stadt Manbidsch wieder unter der Kontrolle der syrischen Armee. Auch russische Einheiten dringen in der Region vor. Nachrichtenagenturen berichten, dass sie den Fluss Euphrat überquert und die Stadt Kobane erreicht haben.

200 Festnahmen in der Türkei wegen Kritik an Militäroffensive

Seit Beginn der Angriffe im Norden Syriens gegen die kurdische YPG-Miliz sind in der Türkei offenbar fast 200 Menschen festgenommen worden. Einem Medienbericht zufolge werfen ihnen die türkischen Behörden vor, die Militäroffensive kritisiert zu haben. Insgesamt 186 Menschen werde "Propaganda für eine Terrororganisation" in den sozialen Netzwerken vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 24 seien in Untersuchungshaft. Dem Bericht zufolge ermitteln die türkischen Justizbehörden auch gegen die beiden Ko-Vorsitzenden der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker, HDP. Dies ist die einzige Partei in der Türkei, die sich offen gegen die Militärangriffe in Nordsyrien stellt. Sie bezeichnete die Offensive als Invasion, Aggression und versuchte Besatzung.

Türkei wirbt bei NATO um Verständnis

Die Türkei wirbt derweil bei den Nato-Partnern um Verständnis für die Militäroffensive. In einer Sitzung des Nordatlantikrates informierte das Land über das Vorgehen und die Ziele der Intervention, wie in Bündniskreisen bestätigt wurde. Teilnehmer waren unter anderem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Botschafter aus den anderen 28 Bündnisstaaten.



Entgegen ersten Berichten will sich der türkische Präsident Erdogan nun doch mit US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen. Das teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Zuvor hatte es geheißen, Erdogan sei nur zu direkten Gesprächen mit Präsident Trump bereit. Pence und Pompeo wollen sich in Ankara für eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den Kurden in Nordsyrien einsetzen. Dies lehnt Erdogan ab.

US-Präsident Trump sieht keine Verantwortung

US-Präsident Donald Trump sieht weiterhin keine militärische Verantwortung der USA in dem Konflikt. Zwei Staaten würden um Land kämpfen, das nichts mit den USA zu tun habe, sagte Trump am Rande eines Treffens mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Weißen Haus. Es liege nicht an der US-Grenze. Trump fügte mit Blick auf die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hinzu, Syrien schütze die Kurden. Das sei gut. Er wünschte Syrien und dem Assad-Verbündeten Russland "viel Glück" bei deren Zusammenarbeit.



Kritiker auch aus den eigenen Reihen hatten Trump vorgeworfen, der Türkei mit dem Truppenabzug den Weg für den Einmarsch geebnet und die verbündeten Kurdenmilizen in Nordsyrien im Stich gelassen zu haben.

Nahost-Experte: "Diplomatische Lösung ist möglich"

Der Nahost-Experte Lüders hält eine diplomatische Lösung in Syrien grundsätzlich für möglich. Allerdings sei es dafür noch zu früh, sagte Lüders im Deutschlandfunk. Der türkische Präsident Erdogan wolle im eigenen Land militärische Erfolge vorweisen, die bisher nicht eingetreten seien. Am Ende würden am ehesten die Russen eine politische Lösung herbeiführen, weil sie zur Türkei und zum syrischen Machthaber Assad gute Beziehungen hätten, so Lüders. Denn sie seien die einzigen Spielemacher, die zu den Konfliktparteien gleichermaßen gute Beziehungen unterhielten. "Die Deutschen nimmt, nüchtern gesehen, niemand mehr ernst, weil sie stets mit moralischem Zeigefinger daherkommen, aber in der Sache nicht liefern."

Türkische Gemeinde mahnt friedliche Lösung an

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoğlu, hat eine friedliche Lösung für den Konflikt in Nordsyrien angemahnt. Sein Verband beobachte die kriegerischen Auseinandersetzungen vor Ort mit großer Sorge, sagte Sofuoğlu im Deutschlandfunk. Die Militärintervention der Türkei werde von den türkischstämmigen Menschen in Deutschland sehr unterschiedlich bewertet. Es finde gegenwärtig eine große Emotionalisierung in Bezug auf das Thema statt. Alle beteiligten Parteien sollten darüber nachdenken, welche Folgen die Militäroffensive für die Menschen in der Region, aber auch im Ausland habe. Der Konflikt könne sich verheerend auswirken.



Bei der Frage, ob er sich einen gemeinsamen Friedensapell mit kurdischen Vertretern in Deutschland vorstellen könne, verwies Sofuoğlu auf unterschiedliche Vorstellungen und Definitionen. Türkische wie kurdische Verbände sollten aber ihre Mitglieder aufrufen, zur Besinnung zu kommen.

Prokurdische Demonstranten dringen in Bundespresse-Konferenz ein

In Berlin ist eine Gruppe pro-kurdischer Demonstranten in den Raum der Regierungspressekonferenz eingedrungen. Rund 20 Minuten lang demonstrierten die Teilnehmer gegen das Vorgehen des türkischen Militärs in Nordsyrien und nannten die Angriffe wörtlich einen "Genozid". Deutschland müsse einschreiten. Die Bundespressekonferenz erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Hausrecht. Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Toprak, rief indessen zur Mäßigung bei Demonstrationen auf. Toprak sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wenn es zu Ausschreitungen komme, schade dies der Sache. Für das Wochenende sind erneut Großdemonstrationen kurdischer Organisationen in zahlreichen deutschen Städten angekündigt. Sie protestieren gegen die Militärschläge türkischer Streitkräfte gegen die kurdischen YPG-Kämpfer im Nordosten Syriens.