In der deutschen Politik wird über eine Reaktion auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien diskutiert.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter schlug etwa die Einrichtung einer humanitären Zone vor. Diese müsse in Absprache mit Russland von EU-Kräften geschützt werden, sagte er im rbb-Hörfunk. Dafür brauche es ein Mandat der Vereinten Nationen mit etwa 30.000 bis 40.000 Soldaten.



Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, sagte im Deutschlandfunk, wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei würden geprüft. Auch einen Stopp von sogenannten Hermes-Bürgschaften für Exporte in die Türkei brachte er ins Spiel. Es stehe außer Frage, dass es sich bei der türkischen Offensive um einen Angriffskrieg und somit um einen Völkerrechtsbruch handele.



Auch Außenminister Maas sagte im ZDF, das türkische Vorgehen in Nordsyrien stehe nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Zugleich drohte der SPD-Politiker mit einer möglichen Einschränkung europäischer Zahlungen an die Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens.