In der Türkei sind seit Beginn der Angriffe im Norden Syriens gegen die kurdische YPG-Miliz offenbar fast 200 Menschen festgenommen worden.

Einem Medienbericht zufolge werfen ihnen die türkischen Behörden vor, die Militäroffensive kritisiert zu haben. Insgesamt 186 Menschen werde "Propaganda für eine Terrororganisation" in den sozialen Netzwerken vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 24 seien in Untersuchungshaft.



Dem Bericht zufolge ermitteln die türkischen Justizbehörden auch gegen die beiden Ko-Vorsitzenden der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker, HDP. Dies ist die einzige Partei in der Türkei, die sich offen gegen die Militärangriffe in Nordsyrien stellt. Sie bezeichnete die Offensive als Invasion, Aggression und versuchte Besatzung.