Die USA haben der Türkei mit Sanktionen gedroht, sollte das Militär weiter gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien vorgehen.

US-Finanzminister Mnuchin sagte in Washington, US-Präsident Trump werde eine entsprechende Verfügung unterzeichnen. Dadurch würden Sanktionen gegen jede Person mit Verbindungen zur türkischen Regierung möglich.



Der türkische Präsident Erdogan teilte unterdessen mit, sein Land werde die Offensive so lange fortsetzen, bis die Kurdenmilizen sich mindestens 32 Kilometer von der türkischen Grenze zurückgezogen hätten. Das türkische Militär geht seit drei Tagen gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien vor. International stößt das Vorgehen auf Kritik.



Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem Beginn der Angriffe rund 100.000 Menschen vertrieben. Nach Angaben der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte gelang fünf IS-Kämpfern nach einem türkischen Angriff der Ausbruch aus einem Gefängnis in Kaschimili.

Tusk wirft Erdogan politische Erpressung vor

EU-Ratspräsident Tusk wirft dem türkischen Staatschef Erdogan den Versuch einer politischen Erpressung vor. Erdogan hatte mit einer Öffnung der Grenzen für syrische Flüchtlinge gedroht, sollte die EU den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien als "Invasion" darstellen. Tusk erklärte, die Drohung sei vollkommen fehl am Platze. Man werde niemals zulassen, dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt würden, um die EU zu erpressen.



Der türkische Außenminister Cavusoglu forderte ein Solidaritätsbekenntnis der Nato, zu der sein Land zählt. Es reiche nicht zu sagen, man verstehe die legitimen Sorgen der Türkei. Nato-Generalsekretär Stoltenberg wiederholte seinen Appell, die Türkei möge in Nordsyrien mit Zurückhaltung vorgehen. Durch die Offensive drohe eine weitere Destabilisierung der Region.

Forderungen nach Stopp der Waffenexporte

Mehrere Staaten wollen ihre Waffenlieferungen in die Türkei stoppen. Schweden will beim Treffen der EU-Außenminister in der kommenden Woche für ein EU-weites Waffenembargo werben. Norwegen und Finnland haben angekündigt, vorerst keine Anfragen der Türkei zu Rüstungsexporten zu bearbeiten. Die EU will auch über Sanktionen gegen das Land beraten.



In Deutschland forderte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, einen Stopp von Waffenlieferungen in die Türkei. Der Exportstopp dürfe nicht nur für Neugenehmigungen gelten, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gestern hatten bereits Grüne und Linke einen Stopp der Rüstungsexporte gefordert.