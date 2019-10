Offensive in Nordsyrien

Die USA haben der Türkei mit Sanktionen gedroht, sollte das Militär weiter gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien vorgehen.

US-Finanzminister Mnuchin sagte in Washington, Präsident Trump werde eine entsprechende Verfügung unterzeichnen. Dadurch würden Sanktionen gegen jede Person mit Verbindungen zur türkischen Regierung möglich. Zugleich hieß es von US-Seite, amerikanische Soldaten seien unter türkisches Feuer geraten.



Der türkische Präsident Erdogan teilte mit, sein Land werde die Offensive so lange fortsetzen, bis die Kurdenmilizen sich mindestens 32 Kilometer von der türkischen Grenze zurückgezogen hätten. Das Gouverneursamt der türkischen Grenzprovinz Mardin warf der Kurdenmiliz YPG vor, durch den Beschuss der Region mit Raketen und Mörsergranaten acht Menschen getötet und 35 verletzt zu haben.



Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit dem Beginn der Angriffe vor vier Tagen rund 100.000 Menschen vertrieben. Nach Angaben der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte gelang fünf IS-Kämpfern nach einem türkischen Angriff der Ausbruch aus einem Gefängnis in Kaschimili.