Aus der Türkei gibt es widersprüchliche Angaben zu einem Treffen von Präsident Erdogan mit Vertretern der USA.

Erdogan will entgegen ersten Berichten nun offenbar doch mit US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo sprechen. Das teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Zuvor hatte es geheißen, Erdogan sei nur zu direkten Gesprächen mit Präsident Trump bereit. Pence und Pompeo wollen sich in Ankara für eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den Kurden in Nordsyrien einsetzen. Dies lehnt Erdogan ab.



Nach Angaben des russischen Fernsehens hat die syrische Armee inzwischen Militärstützpunkte in Nordsyrien eingenommen, die von den US-Truppen zurückgelassen wurden. Seit Beginn des türkischen Einmarschs in Nordsyrien wurden Aktivisten zufolge mehr als 70 Zivilisten getötet. Auf beiden Seiten wurden nach Angaben der in Großbritannien ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte jeweils rund 150 Kämpfer getötet worden.