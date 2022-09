Washington

Robert McCurdys Portrait von Barack Obama. (Andrew Harnik / AP / dpa )

Präsident Biden würdigte Obama als einen der wichtigsten Präsidenten der Geschichte - zusammen mit einer der wichtigsten First Ladies.

Barack Obamas Porträt, gemalt von Robert McCurdy, zeigt den heute 61-Jährigen fotorealistisch in einem dunklen Anzug und grauer Krawatte vor einem hellen Hintergrund. Obama sagte, was er an Roberts Arbeit liebe, sei, dass er Menschen genau so male wie sie sind. "Wohl oder übel", scherzte Obama über sein Porträt und brachte sein Publikum zum Lachen. "Er fängt jede Falte in deinem Gesicht ein, jede Falte in deinem Hemd. Sie werden feststellen, dass er sich weigerte, meine grauen Haare zu verstecken. Und meine Bitte ablehnte, meine Ohren kleiner zu machen." McCurdy fertigte das Gemälde auf Grundlage von Fotos an, die er von Obama machte.

Michelle Obama wurde von Malerin Sharon Sprung in einer klassischen Pose porträtiert, auf einem roten Sofa sitzend, ein hellblaues Kleid tragend.

