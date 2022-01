Ein ausgebranntes Fahrzeug nach Zusammenstößen in Almaty, Kasachstan (Archivbild vom 6. Januar). (AFP / Alexander BOGDANOV )

In der Millionenstadt Almaty und in anderen Landesteilen seien insgesamt 225 Menschen getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in der Hauptstadt Nur-Sultan mit. 206 davon seien Zivilisten gewesen, die weiteren 19 waren demnach Einsatzkräfte. Zuvor war von etwa 160 Toten die Rede gewesen. Die Angabe zur Zahl der Verletzten verdoppelte sich auf knapp 4.600.

Anfang des Monats hatte es zunächst Proteste gegen eine Erhöhung der Treibstoffpreise gegeben. Später kam es auch zu Gewalt und Zusammenstößen mit der Polizei. Der autoritär regierende Staatschef Tokajew sprach von "Banditen" und "Terroristen", er erteilte einen Schießbefehl. Bis zu 10.000 Menschen sollen festgenommen worden sein.

