FDP-Generalsekretär Wissing ist zuversichtlich, dass sich die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zügig gestalten werden.

Die drei Partner hätten in einem Sondierungspapier bereits eine Reihe von Vorfestlegungen getroffen, sagte er im Zweiten Deutschen Fernsehen. Dabei werde es bleiben. Mit Blick auf die Finanzierung der Vorhaben sei bereits vereinbart, dass es keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse geben solle. Im Deutschlandfunk widersprach SPD-Fraktionschef Mützenich dem Eindruck, seine Partei habe in den Sondierungen im Vergleich zur FDP wenig erreicht. Das sei überhaupt nicht der Fall, sagte Mützenich. Vielmehr habe die SPD etwa mit dem höheren Mindestlohn, mehr Wohnungsbau und einer Kindergrundsicherung viel untergebracht. Entscheidend sei, das Land voranzubringen.



SPD, Grüne und FDP nehmen am Nachmittag ihre Verhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung im Bund auf. Weitere Informationen in unserem Newsblog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.