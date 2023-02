Wetter

Oft Grau mit Schauern, 3 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Tage wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst im Norden und in der Mitte, später auch im Süden Schauer, teils mit Graupel. Vereinzelt auch kurze Gewitter. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Am Donnerstag im Nordosten und Osten teils heiter und kaum Schauer. Sonst meist stark bewölkt mit schauerartig verstärkten Regenfällen. An den Bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald Schnee. 2 bis 9 Grad.

01.02.2023