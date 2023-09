Wetter

Oft heiter, im Nordwesten bewölkt, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Nordwesten bewölkt, aber meist trocken. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte von 20 Grad an der See bis 27 Grad im Südwesten. Morgen in der Westhälfte bewölkt mit Regen, vereinzelt Gewitter. Im Osten länger sonnig, später teils wolkig, aber trocken. 22 bis 29 Grad.

20.09.2023