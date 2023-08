Sommer am Badesee (dpa / Julian Stratenschulte)

In den Morgenstunden in der Nordhälfte stellenweise wolkig, im Süden meist klar und trocken. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad in der Nordhälfte, sonst 21 bis 16 Grad. Tagsüber nach Osten vorübergehend auch stärker bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst sonnig oder leicht bewölkt, in Süddeutschland nachmittags einzelne kräftige Gewitter. Höchstwerte zwischen 21 und 27 Grad im Norden und 27 bis 35 Grad in der Mitte und im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch heiter oder sonnig, im Norden teils wolkig. Entlang der Alpen einzelne Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. 21 Grad im Norden bis 35 Grad im Süden.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.