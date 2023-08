Das Wetter bleibt weiterhin warm. (picture alliance / Zoonar / Volker Schlichting)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst sonnig und trocken. In der Westhälfte später Schauer und teils kräftige Gewitter. Vereinzelt unwetterartige Entwicklungen. In der Osthälfte bis zum Abend noch trocken. Höchstwerte im 24 bis 35 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.