Schwangerschaftsabbruch

Die Debatte über Abtreibung scheint die USA zu spalten.. (imago-images / NurPhoto / Allison Bailey)

Der Senat hat der Vorlage des republikanischen Gouverneurs zugestimmt. Danach wären Abtreibungen direkt verboten, also ab dem Zeitpunkt der Befruchtung. Das betrifft also auch Medikamente wie die "Pille danach". Den Frauen und dem beteiligten medizinischen Personal drohen bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Dollar. Ausnahmen sollen nur noch gelten, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist.

Sollte das Gesetz in Oklahoma wie geplant im August in Kraft treten, würde es sich um die strengste Regelung zu Abtreibungen in den USA handeln. Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang der 1970er Jahre mit einem Urteil dafür gesorgt, dass Frauen in den USA ein Grundrecht auf Abtreibung haben. Meldungen zufolge sieht es jedoch so aus, als wollten die neun Richterinnen und Richter die Regelung im Sommer kippen.

