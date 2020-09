Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, rechtsextreme Netzwerke in Deutschland entschiedener als bisher zu bekämpfen. Es müsse nachgedacht werden über Fehler, Versäumnisse und blinde Flecken, die es in der Vergangenheit bei der Aufklärung rechtsextremer Anschläge gegeben habe, sagte Steinmeier. Er nimmt in München an einem Gedenken für die Opfer des Oktoberfest-Attentats vor 40 Jahren teil. Es war das erste Mal, dass ein Bundespräsident dies getan hat.

Der Bundespräsident verwies auf die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds, die von den Ermittlern erst nach vielen Jahren erkannt wurde. Mit Bezug auf rechtsextreme Chatgruppen in der nordrhein-westfälischen Polizei sagte Steinmeier in München, Wegschauen sei nicht mehr erlaubt. Der bayerische Ministerpräsident Söder entschuldigte sich bei Opfern und Hinterbliebenen für Versäumnisse der Behörden bei der Aufklärung des Münchner Attentats. Wer Rechtsradikale unterschätze, versündige sich an der Demokratie, sagte Söder (CSU). Der SPD-Politiker Reiter bezeichnete es als inakzeptabel für einen Rechtsstaat und "unwürdig für eine humane Gesellschaft", dass die Opfer und ihre Familien so lange alleingelassen worden seien. Anschließend weihte die Stadt eine neue "Dokumentation Oktoberfestattentat" in der Form von Silhouetten ein.



Kardinal Reinhard Marx rief die katholische Kirche zum Einsatz gegen Rechtsradikalismus und Rassismus auf. Man müsses seine Stimme erheben und sich engagieren, sagte er - "auch im kleinen Kreis, auch in unseren Pfarreien". Das fange mit der Sprache an. Bei einem Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom schloss er die 13 Toten des Attentats und mehr als 200 Verletzten in sein Gebet ein.

Abschied vom Mythos des Einzeltäters?

Bei dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest im September 1980 waren zwölf Besucher getötet und mehr als 200 verletzt worden. Erst im Juli dieses Jahres stellte die Bundesanwaltschaft ausdrücklich fest, dass die Tat rechtsextrem motiviert war. Zunächst waren Ermittler davon ausgegangen, dass der Täter aus persönlichem Frust gehandelt habe. Neue Ermittlungen ergaben jedoch, dass er sich einen Führerstaat nach dem Vorbild des Nationalsozialismus wünschte und 1980 die Bundestagswahl beeinflussen wollte.



Der Journalist Ulrich Chaussy, der insbesondere wegen seiner Recherchen zum Oktoberfestattentat bekannt geworden ist, forderte einen generellen Abschied von dem "Mythos des Einzeltäters", dem Behörden und die Gesellschaft seit Jahrzehnten anhingen. Mehr zu dem Anschlag können Sie auch in einem "Kalenderblatt", das zum 40. Jahrestag im Deutschlandfunk gesendet wurde, erfahren.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.