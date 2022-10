Frühe Besucher des Oktoberfests rennen nach dem Einlass zu den Festzelten. Dort wird das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit gestillt, sagt der Psychologe Dieter Frey. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Am Mittag will die Festleitung Bilanz ziehen. Die Corona-Neuinfektionen in München gingen wie erwartet deutlich nach oben. Ende der Woche wurde die Inzidenz in der Stadt mit 792 angegeben. Das entspricht fast einer Vervierfachung des Werts im Vergleich zum Tag vor dem Oktoberfest.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.