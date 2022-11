Kommentar zu Scholz in China

In Erinnerung wird der Antrittsbesuch des Kanzlers in Peking vor allem dafür bleiben, dass Scholz das französische Angebot ausschlug, statt einer deutschen Wirtschaftsdelegation Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mitzunehmen, meint Moritz Koch. (picture alliance / dpa / dpa Pool / Kay Nietfeld)

Der verstorbene US-Senator John McCain hat all seine Verachtung für Kremlchef Wladimir Putin in einen einzigen Satz gepresst: „Russland ist eine Tankstelle, die sich als Staat ausgibt.“ In Anspielung daran wird in Brüssel derzeit über Deutschland gelästert. Das macht deutlich, wie sehr das Ansehen der Bundesrepublik zuletzt gelitten hat. „Deutschland“, so heißt es von Beamten wortwörtlich, „ist ein Industrieverband, der sich als Staat ausgibt.“

Es reicht nicht mehr, von einem Imageproblem zu sprechen, hier bricht auf EU-Ebene ein Misstrauen hervor, dass verschiedene Bundesregierungen in den vergangenen 20 Jahren genährt haben. Deutschland hat wirtschaftlichen Eigennutz zum strategischen Konzept erhoben: Die Erdgas-Partnerschaft mit Moskau wurde als Beitrag zur Friedenssicherung gepriesen, das Profitstreben der deutschen Wirtschaft in China zur Investition in die schrittweise Demokratisierung der Volksrepublik erhoben.

China: Eine Macht, die sich gegen Europa positioniert

Wandel durch Handel – so lautete die Lebenslüge der deutschen Außenpolitik. Andere warnten, gerade die osteuropäischen EU-Staaten. Doch in Berlin meinte man es besser zu wissen. Das Ergebnis: Europas wichtigste Wirtschaftsnation ist erpressbar und die EU als Ganzes geschwächt.



Man muss diesen Kontext kennen, wenn man verstehen möchte, warum die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in Europa so viel Irritationen verursacht hat. Die Volksrepublik ist nicht mehr nur ein großer Markt, sie ist eine Macht, die im Ukrainekrieg an ihrer „grenzenlosen Freundschaft“ zu Russland festhält – und sich damit gegen Europa positioniert. Man darf kaum erwarten, dass das chinesische Regime von dieser Haltung abweicht. Auch wenn Scholz in Peking mahnte, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend machen solle.



In Erinnerung wird der Antrittsbesuch des Kanzlers in Peking vor allem dafür bleiben, dass Scholz das französische Angebot ausschlug, statt einer deutschen Wirtschaftsdelegation Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mitzunehmen. Es wäre ein Zeichen der europäischen Geschlossenheit gewesen. Der Kanzler aber entschied sich für einen Solo-Trip und signalisierte damit sein Desinteresse an einer Neuausrichtung der Chinapolitik. Das war ein Fehler.

China hat mit seiner Doktrin des friedvollen Aufstiegs gebrochen

Am Umgang mit der Volksrepublik wird sich nach Einschätzung der europäischen Partner zeigen, ob Berlin bereit ist, Lehren aus dem Scheitern der deutschen Russlandpolitik zu ziehen. Staatschef Xi Jinping versuchte deshalb, Scholz zu umgarnen. China und Deutschland müssten in Zeiten von Wandel und Chaos zusammenarbeiten, um Frieden und Entwicklung zu fördern, sagte Xi. Dabei hat China unter seiner Führung mit der Doktrin des friedvollen Aufstiegs gebrochen, verhält sich reizbar und konfliktbereit.



Xi hat eine eigene Theorie des Wandels durch Handel entwickelt. Dieser Theorie zufolge können wirtschaftliche Führungsfiguren eines Landes mit den Verheißungen des chinesischen Markts verführt und zu Advokaten einer Appeasement-Politik gegenüber China verwandelt werden. „Elite capture“ lautet der Fachbegriff dafür. Ein Ergebnis ist das Schweigen der deutschen Autobosse zur Unterjochung der Minderheit der Uiguren. Ein anderes das Werben der Deutschen Telekom für die Beteiligung des umstrittenen chinesischen IT-Konzerns Huawei am deutschen Mobilnetz der fünften Generation. Diese Verflechtungen werden sich rächen, sollte die chinesische Führung ihre geopolitischen Drohungen wahrmachen - und Taiwan angreifen.



Noch hat Europa Zeit, sich vorzubereiten – wenn Deutschland mitzieht. Die EU muss in der Lage sein, einen chinesischen Völkerrechtsbruch mit Sanktionen zu bestrafen, ohne die eigene Wirtschaft in die Krise zu stürzen. Dabei kommt es vor allem auf die Bundesrepublik an. Gefährliche Abhängigkeiten, wie sie derzeit in der Automobilindustrie und im Mobilfunk bestehen, muss Europa dringend reduzieren.

Das Ziel ist weder De-Globalisierung, noch umfassende Entkopplung, wohl aber weniger Erpressbarkeit. „Risikovorsorge ist in den aktuellen geopolitischen Krisen das Gebot der Stunde“, das mahnt ausgerechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie. Wenn Scholz diesen Rat beherzigen würde, wäre der erste Schritt getan, das Ansehen der deutschen Außenpolitik in Europa wiederherzustellen.