Den Jusos geht der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP in einigen Punkten nicht weit genug. (dpa / picture alliance / Ingo Wagner)

Wegen der Coronapandemie findet der Bundeskongress der Jusos zum Teil in Präsenz in Berlin und zum Teil online statt. Auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz wird sich den Fragen stellen. Die Jusos haben den Koalitionsvertrag bereits in Teilen kritisiert, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik. Sie bestimmen auf dem zweitägigen Kongress zudem ihren Vorstand. Gestern war die Bundesvorsitzende Rosenthal in ihrem Amt bestätigt worden.

Auch die Jugendorganisation der Grünen befassen sich von heute an zwei Tage lang online mit dem Personal und den Plänen der künftigen Bundesregierung. Der Ko-Vorsitzende der Grünen Jugend, Dzienus, sagte im Deutschlandfunk, es gebe in einigen Bereichen Verbesserungen, aber auch noch offene Fragen, etwa zur Erreichbarkeit der Klimaziele. Mit Blick auf die Besetzung der Ministerposten sprach Dzienus von gutem Personal, auch wenn er sich den Fraktionsvorsitzenden Hofreiter als Minister gewünscht hätte. Der linke Flügel der Grünen sei in der neuen Bundestagsfraktion aber gut aufgestellt, was man in den nächsten Monaten sicher auch merken werde.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.