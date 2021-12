Olaf Scholz erhält seine Ernennungsurkunde von Bundespräsident Steinmeier. (dpa/ Bernd Von Jutrczenka)

Danach erhalten auch die Ministerinnen und Minister ihre Ernennungsurkunden vom Bundespräsidenten. Am Nachmittag will die bisherige Bundeskanzlerin Merkel das Kanzleramt an ihren Nachfolger übergeben.

Scholz war am Vormittag im Deutschen Bundestag zum Kanzler gewählt worden. Er erhielt 395 Ja-Stimmen. 303 Abgeordnete stimmten mit Nein; 6 Parlamentarier enthielten sich. Für die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig waren 369 Stimmen. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Sitze, es waren allerdings nicht alle Abgeordnete anwesend. Scholz ist nun der neunte Kanzler der Bundesrepublik und der vierte Amtsinhaber aus den Reihen der SPD. Am Abend will er mit seinem neuen Kabinett zu dessen konstituierender Sitzung zusammenkommen.

