In Oldenburg hat der dritte Prozess gegen einen wegen Mordes bereits verurteilten ehemaligen Krankenpfleger mit einem Geständnis begonnen.

Niels H. räumte vor dem Landgericht ein, zwischen 2000 und 2005 weitere hundert Patienten getötet zu haben. Die in der Anklage beschriebenen Vorwürfe träfen weitgehend zu. Es geht um H.'s Tätigkeit auf Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst. Er soll Patienten dort Medikamente gespritzt haben, die zum Herzstillstand führten. In der Anklage heißt es, Niels H. habe seine Fähigkeiten zur Wiederbelebung präsentieren und Langeweile bekämpfen wollen.



Zahlreiche Angehörige nehmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Sie werfen den Kliniken vor, lange weggeschaut zu haben, und der Justiz, dass sie zu spät reagiert habe. Systematische Ermittlungen kamen erst 2015 nach den ersten beiden Prozessen gegen den Pfleger in Gang.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelte, Morde wie in Oldenburg und Delmenhorst könnten überall vorkommen. Noch immer werde es potenziellen Tätern an den Kliniken zu leicht gemacht, sagte Stiftungsvorstand Brysch.